Le collectif AOC se voit confier la création du spectacle de fin d'études de la 28ème promotion. Ce trio pluridisciplinaire lié par le cirque, la danse, la musique et la théâtralité est composé aujourd'hui de Chloé Duvauchel, Gaëtan Levêque et Marlène Rubinelli-Giordano eux-mêmes sortis de la 11ème promotion du CNAC de Châlons-en-Champagne.

« Cette commande est une belle occasion pour nous de questionner une nouvelle fois le rapport de l'individu au collectif, de nous mettre au défi, et d'accompagner ce groupe. Nous avons imaginé un espace, un lieu endormi qui recèle de nombreuses histoires. Il porte les vestiges d'un autre temps et attend son réveil.

Eux, ils sont seize et écrivent une nouvelle page. Ils s'affranchissent du passé, ouvrent d'autres portes. Sur la piste, gestes circassiens sobres et approche sensible du cirque et de ses agrès agiront comme le contrepoint respectueux de la tradition.

Contraste qui sera également présent dans les matériaux scénographiques (pierre, bois, sable, fer) comme une dualité entre sagesse ancestrale et jeunesse perméable et vivante. » Gaëtan Levêque

Site web : http://www.agora-boulazac.fr/saison/spectacle-de-fin-detudes-28eme-promotion-du-cnac/