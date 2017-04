Plus d'infos sur le spectacle Musique de Nuit à Boulazac

Six ans après Chamber Music, Ballaké Sissoko et Vincent Segal reviennent avec un nouvel opus : Musique de Nuit. L'un au violoncelle, l'autre à la kora. L'idée de base était comme pour Chamber Music de réaliser leurs recherches à Bamako, une sorte de conspiration poétique dans un lieu intime loin de tout ce qui pourrait divertir l'attention et l'inspiration. L'actualité s'est chargée de perturber quelque peu ce dessein mais, finalement de le justifier davantage.

Ce nouveau traité musical virtuose proposé par les deux artistes a aussi donné lieu à deux sessions enregistrées, prises sur le vif : l'une, nocturne, sur le toit de la maison de Ballaké Sissoko et l'autre, diurne, dans une pièce du studio Bogolan : deux faces d'une même liberté où semblent se fondre en de limpides échos les esprits mandingues, baroques, brésiliens, gitans...

La complicité entre les deux hommes, particulièrement captivante sur scène, n'a cessé de s'enrichir et de s'épanouir au fil de leurs périples et résonne plus que jamais dans Musique de nuit.

Avec Ballaké Sissoko et Vincent Segal.

