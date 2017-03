Plus d'infos sur le spectacle Slow Futur à Boulazac

La compagnie Cirque Bang Bang composée du duo de jongleurs Elsa Guérin et Martin Palisse, développe un rapport singulier au jonglage et à son potentiel chorégraphique et dramatique.

Slow Futur jongle avec le temps : un défi sur un tapis roulant de huit mètres de long symbolisant le temps qui passe et crée une horizontalité surprenante dans un spectacle de jonglage. Une performance à la fois chorégraphique, collective et individuelle.

« Souvent nous sommes ensemble. Souvent nous sommes seuls. Contre la fuite du temps, le jonglage joue la montre. À deux c'est mieux car l'union fait la force et la fragilité. »

Entre immobilité et mouvement, ralentis hypnotiques et accélérations puissantes, Slow Futur déroule une montée en force progressive, immergeant acteurs et spectateurs dans une expérience physique collective, portée par une musique originale et envoûtante en live du groupe Zombie Zombie.

Conception, mise en scène et chorégraphie Elsa Guérin & Martin Palisse. Musique originale Zombie Zombie. Interprétation Elsa Guérin, Martin Palisse, Etienne Jaumet, Cosmic Neman, Dr Schonberg (live). Lumières, construction installation lumineuse Thibault Thelleire, construction scénographique (tapis roulant) Stephan Duve, régie son et tapis roulant, direction technique Gildas Céleste et Chloé Levoy (en alternance), régie lumières Thibault Thelleire et Gautier Devoucoux (en alternance).

Site web : http://www.agora-boulazac.fr/saison/slow-futur/