Plus d'infos sur le concert Jean Jacques Milteau & Eric Bibb à Perigueux

ALL THAT JAZZ PERIGUEUX

Jean Jacques MILTEAU harmoniciste français et Eric BIBB chanteur compositeur ont mis en commun leur amour du Blues dans un album qui rend hommage au chanteur et guitariste américain de Blues et Folk LEABELLY emprisonné en Louisiane en 1930