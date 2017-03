Plus d'infos sur le spectacle A mon seul désir à Boulazac

La chorégraphe Gaëlle Bourges pièce après pièce déploie une petite histoire de l'oeil questionnant les rapports entre peinture et représentation des corps, multipliant les liens entre récits d'histoire de l'art, récits fictifs et lecture critique des oeuvres. A mon seul désir fait référence à la tapisserie de La Dame à la licorne tissée aux alentours de 1500 dont l'auteur reste inconnu. Dans les six tapisseries qui la composent est déclinée une représentation des cinq sens : le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue, auxquels s'ajoute un mystérieux sixième. Ce dernier panneau porte l'inscription « A mon seul désir » et pose toujours question.

Le spectacle s'ouvre sur un long couloir de déambulation où quatre performeuses s'ingénient à faire apparaître la tenture, usant de cambrures, figurant à l'aide de masques le bestiaire symbolique de la tapisserie médiévale. Un récit accompagne les tableaux et les postures, entre dérive poétique et critique esthétique, avant le basculement du visible dans un ballet opaque de farandoles lentes, où se multiplient les corps.

